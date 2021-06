Au moins 20 % des tendances sur Twitter seraient créées par des bots

Ces fausses tendances impliquent souvent des scams ou du phishing , mais aussi, plus grave, de la désinformation, des slogans politiques et des messages haineux envers des populations vulnérables. « L'un des hashtags manipulés que nous avons trouvés et qui a été mis en avant dans les tendances artificiellement était #SuriyelilerDefolsun, qui peut se traduire par "Syriens, dégagez" et qui a été repris par plusieurs articles de journaux, sur d'autres réseaux sociaux et dans des papiers académiques. En réalité, il a été complètement fabriqué », a expliqué Rebekah Overdof, une autrice du papier.