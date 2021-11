Facebook : la désinformation sur le changement climatique ferait recette selon une étude

L’étude, menée à partir d’un échantillon de 48 700 posts et de 196 pages et groupes Facebook, démontre que les publications à caractère climatosceptique, propageant des informations erronées, ont été vues en moyenne entre 818 000 et 1,36 million de fois par jour. Un nombre 14 fois plus élevé que les contenus de Climate Science Center, la page d’information sur le réchauffement climatique créée par Facebook en 2020. Si Meta assure renforcer ses outils de modération, le rapport de l’étude précise que seulement 3,6 % des posts concernés ont été analysés par le Third-Party Fact-Checking, programme de vérification par des tiers instauré par Facebook en 2016.