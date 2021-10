Les climatosceptiques désormais démonétisés sur YouTube

Google a annoncé ce jeudi 7 octobre sa volonté de lutter contre la désinformation liée au changement climatique. Plus concrètement, la firme de Mountain View mettra en place dès novembre 2021 une nouvelle politique de démonétisation pour les annonceurs, les éditeurs et les créateurs. Le numéro un de la publicité numérique et son service de vidéos YouTube vont donc interdire les publicités et la monétisation de contenus contredisant « le consensus scientifique bien établi autour de l’existence et des causes du changement climatique », indique le géant américain.