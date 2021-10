Google souhaite que son thermostat Nest réduise les coûts énergétiques et soit plus écologique

Concrètement, via son option Energy Shift, le système de chauffage ou de climatisation va automatiquement appliquer le principe des heures creuses et des heures pleines. « Les thermostats Nest compatibles déplacent automatiquement la consommation d’électricité pour le chauffage et la climatisation vers des horaires où l'énergie est plus propre ou moins chère », étaye Google dans un billet de blog. Pour celles et ceux qui souhaiteraient passer par des énergies propres, la firme de Mountain View a également inclus le Renew Premium. Cette option d’abonnement payante permet de compenser la « consommation électrique d'origine fossile par des certificats d'énergie renouvelable provenant des projets faisant partie du portfolio énergie de Google ».