Maison connectée : Engie et Netatmo lancent un service d'aide pour piloter son chauffage au gaz

Pour bénéficier de ce service « Mon Pilotage Gaz », il faudra être équipé d’une chaudière individuelle au gaz compatible et d’un compteur de gaz GAZPAR. En outre, il faudra également se munir d'un thermostat Netatmo pour piloter la chaudière et mesurer la température intérieure du logement. Le service ENGIE Paritculiers, disponible sur mobile, tablette et ordinateur, permettra ensuite de contrôler tous les capteurs.