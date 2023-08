Découvrez Caeli, une clim française, 5 fois moins énergivore, sans rejets d'air chaud et issue de la recherche du CNRS

En 2019, les travaux sur un climatiseur de taille modeste, capable de se passer des très polluants et dangereux fluides frigorigènes et de consommer beaucoup moins d'énergie que les modèles actuels, ont débuté au CNRS. En 2020, Stéphane Lips et Rémi Pérony ont fondé Caeli Energie pour développer l'idée. Aujourd'hui testé dans plusieurs EHPAD et dans certaines collectivités, le climatiseur ne consommerait que 60 watts par heure, contre 1 500 à 2 500 pour les appareils classiques. Cette économie d'énergie correspond à l'absence d'hydrofluorocarbures, qui seront bientôt interdits, et à la flambée des prix de l'électricité.

« C'est presque de l'égoïsme, je climatise mon bureau, mais je réchauffe l'air du voisin. Chez Caeli, ça n'est pas ça. On n'augmente pas le phénomène d'îlot de chaleur urbain », indique Rémi Pérony.

Ce dernier explique que tout est produit en France avec 80 % de bouteilles plastiques recyclées, de la cellulose et de la viscose. Le système fonctionne avec de l'air et l'eau courante (de 0,5 à 2 litres par heure), ce qui permet d'éviter les fluides problématiques. Dès cet automne, une nouvelle ligne de production sera installée en Isère afin de multiplier par 50 la construction des moteurs thermodynamiques, avant de les envoyer sur la ligne de montage en Haute-Savoie. En sortie d'usine, on a un appareil relativement petit, de 30 kilos à vide, capable de refroidir 40 m2.