Le CEA et le CNRS partent à la recherche des futures générations de batteries

Concernant les projets à fort enjeu ciblés par le PEPR, on retrouve Limasse, qui œuvre au développement de prototypes fiables de batteries dites « tout-solide », qui utilisent le lithium métal à l'électrode négative avec des densités d'énergie améliorées et une bonne rétention de capacité. Le projet Hipohybat, lui, vise à développer deux technologies de batteries de forte densité de puissance : l'une basée sur la technologie sodium-ion (plus être plus durable, plus sûre et plus puissante), l'autre sur les supercondensateurs, dans le but de mettre au point des batteries hybrides à densité d'énergie supérieure aux batteries au plomb. L'objectif étant de créer une batterie capable de se recharger en une minute, avec une durée de vie supérieure à 50 000 cycles.