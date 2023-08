Fournir du froid comme on fournit du gaz ? C'est le défi relevé par la ville de Paris

Les réseaux de refroidissement restent des systèmes coûteux, dont l'amortissement prend plus d'une décennie. Mais s'ils font l'objet d'une attention croissante, c'est parce qu'ils constituent un atout essentiel pour aider les villes à réduire leurs émissions de CO 2 et, surtout, à mieux se prémunir contre les vagues de chaleur. Elles permettent également de mieux gérer leur consommation d'électricité, en favorisant les énergies renouvelables par exemple. Pour une ville comme Paris, qui devrait connaître un climat proche de celui du sud de l'Espagne d'ici à 2050, son réseau de froid pourrait rapidement devenir l'une de ses artères les plus vitales.

Et Fraîcheur de Paris n'est pas avare en bonnes idées. La Seine est notamment un élément indispensable de son mode de production, car « elle sert à dissiper la chaleur qui est produite » par les centrales électriques, explique Raphaëlle Nayral, secrétaire générale de Fraîcheur de Paris, à Franceinfo. « Et pendant l'hiver, si je caricature un peu, la centrale est presque silencieuse », ajoute-t-elle. « On va rafraîchir l'eau directement par échange thermique avec la Seine. » Cependant, l'exploitant fait très attention à ne pas renvoyer de l'eau trop chaude dans le fleuve qui traverse Paris. Il respecte ainsi une différence maximale de 5 °C entre le moment où l'eau de la Seine entre dans la centrale et le moment où elle en ressort.

Pour l'instant, seuls les bâtiments publics sont desservis par le réseau de refroidissement parisien. Parmi les 765 clients de Fraîcheur de Paris figurent le musée du Louvre, Beaugrenelle, le palais Bourbon et de nombreux immeubles de bureaux. Cependant, le raccordement du réseau aux immeubles résidentiels est encore loin d'être une réalité. « La difficulté, c'est la multipropriété et le fait que le raccordement nécessite une rénovation lourde du bâtiment », explique Raphaëlle Nayral. « Mais techniquement, nous serions capables de fournir du froid à des immeubles d’habitation. » Pour l'heure, la ville de Paris entend poursuivre le déploiement de ce service auprès des hôpitaux, des crèches et des Ehpad, avant peut-être de le démocratiser pour les habitations. L'investissement en temps et en argent est considérable, et peu de Parisiens pourront profiter du réseau de froid à leur domicile avant plusieurs décennies, dans le meilleur des mondes.