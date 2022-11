Fini la clim ? Ce film pour fenêtres pourrait réduire la température des batiments

Les couches ont alors été recouvertes d'un film de polydiméthylsiloxane (un polymère de la classe des silicones). Puis l'équipe a optimisé le type, l'ordre et la combinaison des couches, grâce au machine learning et à l'informatique quantique, une méthode qui d'ailleurs « effectue l'optimisation plus rapidement et mieux que les ordinateurs conventionnels, car elle peut tester efficacement toutes les combinaisons possibles en une fraction de seconde », nous explique les scientifiques.