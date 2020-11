Les cellules Peltier sur le point de faire leur comeback dans les kits de refroidissement ?

Utilisé dans des domaines d'application variés, allant des plus exigeants (aérospatiale, recherche, armement) aux plus courants (glacières, réfrigérateurs…), l'effet Peltier pourrait signer son retour sur certains systèmes de dissipation sur PC. C'est en tout cas ce que les amateurs de hardware les plus attentifs (et connaisseurs) ont pu découvrir suite à la présentation par la chaîne Linus Tech Tips d'un nouveau bloc de watercoooling.