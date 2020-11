INNO3D annonce ses GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite avec watercooling de série

INNO3D embraye aujourd'hui le pas de quelques-uns de ses concurrents et annonce la sortie prochaine de cartes à refroidissement liquide. Bien sûr, qu'il s'agisse des RTX 3080 ou des RTX 3090, la ventilation est plutôt soignée et on ne peut pas dire que leurs niveaux de décibels soient particulièrement insupportables.

Reste qu'avec un bon watercooling, il y a sans doute moyen de faire mieux tout en gardant le GPU plus au frais. Ainsi, INNO3D avance-t-il la sortie de deux modèles iCHILL Frostbite qui se distinguent aussi par leur design : les waterblocks sont entièrement transparents afin de bien voir le liquide… et de profiter des illuminations RVB.

INNO3D évoque une température de 60-65°C lors que les cartes sont couplées à des radiateurs 240 / 360 millimètres. En attendant des tests indépendants, on remarque surtout que le watercooling permet de réduire la longueur des cartes : 226 mm de long alors qu'elles n'occupent plus que deux emplacements PCIe.

Sur les fiches produits de la RTX 3080 iCHILL Frostbite et de la RTX 3090 iCHILL Frostbite, INNO3D évoque des fréquences de 1770 MHz et 1755 MHz, autant que sur les modèles aircooling. On notera que les deux ont besoin de deux connecteurs d'alimentations huit broches et qu'aucune date de disponibilité réelle n'est encore avancée. Un problème de stock ?