NVIDIA GeForce RTX 3080 : des photos en fuite... et de bien jolis rendus

Alors que les infos concernant les cartes elles-mêmes sont pour le moins parcellaires, ce sont des photos de qualité assez moyenne qui font aujourd'hui parler d'elles. Plusieurs sites tels que VideoCardz ont effectivement mis la main sur des clichés qui ne devaient sans doute pas être diffusés.

On y découvre deux cartes graphiques dont une estampillée RTX 3080. Même si on ne peut pas retirer beaucoup d'informations de ces images, on découvre malgré tout un PCB relativement court - environ les deux tiers de la carte - avec une découpe en V pour le moins surprenante. Plus important, le système de ventilation change sensiblement des habitudes de NVIDIA.