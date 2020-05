NVIDIA sort des drivers optimisés pour plusieurs jeux et la nouvelle mise à jour de Windows 10

Cela ne vous aura probablement pas échappé si vous suivez un minimum l'actualité de Microsoft : la firme vient de lancer officiellement la mise à jour de Mai 2020 de Windows 10.

Et cette update majeure de l'OS méritait bien une solide nouvelle mouture des drivers des cartes graphiques NVIDIA. En effet, entre l'enrichissement du « Gestionnaire des tâches », capable d'afficher la température du GPU, et, surtout, l'arrivée de l'API DirectX 12 Ultimate, il était de bon ton que NVIDIA optimise sa solution pour la faire fonctionner au mieux avec les nouveautés de l'OS.

De plus, ce nouveau driver optimise également les performances sur plusieurs jeux récents : le hack and slash de Mojang Minecraft Dungeons et le FPS Valorant de Riot en tête, mais aussi Disintegration et Crucible.

Enfin, différents bugs ont été corrigés, notamment concernant le logiciel Corsair ICUE, les performances sur Overwatch ou encore des pics de mauvaises performances en SLI sur certains jeux.