Intel : de nouveaux ventirads pour certains processeurs de 10e génération

Seules différences par rapport aux anciens ventirads fournis par défaut chez Intel : un cordon tissé plus discret, un look vaguement remanié et un radiateur désormais entièrement noir (contre un vilain gris « alu » auparavant). Le système de fixation, clipsable sur la carte mère, reste inchangé, tandis que de la pâte thermique est toujours pré-appliquée sur la zone de contact, de nouveau en cuivre (elle fut en aluminium pendant un temps).

Comme le précise Tom's Hardware, après retour d'Intel, seulement quatre des 32 nouveaux processeurs Comet Lake-S sont fournis avec un ventirad (légèrement) remanié : les Core i9-10900, i9-10900F (dépourvu d'iGPU), i7-10700 et i7-10700F. Les puces Xeon W-1290, W-1270 et W-1250 sont aussi concernées.

Ces quelques améliorations permettent à Intel de rendre ses ventirads un peu plus effiaces, puisqu'ils sont en théorie capables de dissiper 80 watts, contre seulement 65 watts sur les anciens modèles. Cela colle mieux aux 65 W de TDP annoncés pour les Core i9-10900 et i7-10700, par exemple, même si un Core i7-10700 peut aspirer, dans les faits, jusqu'à 117 watts en charge. Difficile donc de prendre au sérieux très longtemps les ventirads d'Intel. Si l'on souhaite utiliser pleinement son processeur, le passage sur un ventirad (ou un watercooling) plus costaud est plus que recommandé.

Notons par contre que si ces ventirads sont conçus pour s'adapter au nouveau socket LGA 1200 d'Intel, les installer sur des cartes mères LGA 115X est tout à fait possible.