AMD fait face à de faux ventirads officiels, potentiellement produits par Cooler Master

Pas de révision officielle du Wraith Prism cooler en vue

À gauche, le modèle officiel d'AMD. À droite, sa contrefaçon à six caloducs. Une ressemblance confondante...

AMD déconseille vivement l'achat de ces contrefaçons

L'affaire remonte à quelques jours seulement. Le site chinois XFastest dévoilait en avant-première ce qu'il pensait être une version révisée du ventirad Wraith Prism cooler d'AMD. Cette nouvelle version embarquait un système de refroidissement un peu plus volumineux, disposant notamment de deux caloducs supplémentaires pour un refroidissement plus efficace sur le papier. Seulement voilà, un communiqué publié depuis par AMD sur Twitter met les choses au clair : ce nouveau modèle n'est rien de plus qu'une contrefaçon très élaborée.», assurent ainsi les rouges.Reste à savoir qui produit ces ventirads plus vrais que nature. Comme l'observe Tom's Hardware, ces contrefaçons n'ont rien d'un bricolage d'amateur. L'intégration des deux caloducs supplémentaires au design originel d'AMD est subtile, et la conception de ces ventirads laisse entrevoir un travail industriel au point. Pour le site spécialisé, la piste de Cooler Master semble à étudier pour expliquer (au moins en partie) comment la production de ces contrefaçons très soignées a pu se faire. Le fabricant taïwanais est en effet le sous-traitant officiel d'AMD pour les Wraith Prism cooler. Contactée par Tom's Hardware, la marque n'a pas encore donné suite.Contrefaçons oblige, la fiabilité de ces « nouveaux » ventirads AMD est plus que sujette à cautions. On ignore en effet si les deux caloducs ajoutés sont vraiment fonctionnels. De la même façon, rien ne permet d'être certains que les gaz contenus dans ces ventirads, nécessaires à la dissipation thermique, le sont correctement. Une fuite pourrait se révéler désastreuse pour les composants. Pour Tom's Hardware, le fabricant à l'origine de ces contrefaçons pourrait aussi avoir diminué à dessein la quantité de gaz, de manière à limiter les coûts. Cela entamerait alors sérieusement l'efficacité du dispositif.Sans surprise, AMD déconseille pour sa part fortement l'achat et l'utilisation de ces solutions tronquées.», indique le groupe dans son communiqué.», lit-on enfin.