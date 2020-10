Le projet Quantum d'AMD refait surface avec un brevet

La firme sud-californienne Electra présente son Ace of Spaces Go, un nouveau cruiser qui sent bon le vintage et les années 1960. Mais malgré son style, c'est bien un vélo électrique moderne que l'on a sous les yeux, équipé d'un moteur Bosch et d'une technologie brevetée permettant aux cyclistes d'adopter une position plus redressée.