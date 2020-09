Des cellules photovoltaïques reflétant la lumière permettraient de générer plus d'énergie

L'ajout d'une couche d'air semble une innovation basique. Mais il s'agissait de concevoir des panneaux dont les dimensions sont extrêmement précises, de l'ordre du nanomètre. Ici, le film semi-conducteur mesure 1,5 micromètre (0,0015 millimètre) d'épaisseur. Pour cette raison, l'étudiant en génie électrique et en informatique Dejiu Fan dit avoir hésité à en accepter la fabrication. Il déclare : « Il n’était pas clair au début si cette structure de "pont aérien", avec une si longue portance et sans aucun support mécanique au milieu, pourrait être construite avec une grande précision et survivre à des processus de fabrication multiples et complexes ».