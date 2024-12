Le projet, qui verra le jour à Cernay-lès-Reims, est le fruit de négociations patientes avec les propriétaires locaux et la Communauté urbaine du Grand Reims. Cette infrastructure de 240 MW/480 MWh va métamorphoser le paysage énergétique français. Et rien n'a été laissé au hasard pour coller à la notion du respect de l'environnement, comme en témoignent les fouilles archéologiques minutieuses menées avant les travaux préparatoires, entamés dès avril 2024.

Le raccordement au réseau électrique de RTE est prévu pour fin 2025, avec une connexion en 225 kV qui permettra une intégration optimale. Ce projet sera capable de répondre à trois fonctions : optimiser l'électricité décarbonée, répondre aux pics de consommation et stabiliser le réseau avec une réactivité quasi instantanée.

La batterie deviendra un véritable poumon énergétique, capable d'absorber les fluctuations et de garantir une fourniture électrique fluide et fiable. Contrairement aux solutions traditionnelles, cette infrastructure bénéficie d'économies d'échelle impressionnantes en offrant une capacité près de cinq fois supérieure aux systèmes actuels. Le timing est également stratégique. Le projet intervient alors que la Programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit une multiplication par 2,5 de la capacité éolienne et par 4 de la capacité solaire d'ici 2035.