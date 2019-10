Tesla : la version 3.0 de ses tuiles solaires sort cette semaine

Une troisième version aux coûts similaires à celui de tuiles « bon marché »

Source : Techcrunch

Annoncée en juin dernier , la version numéro trois des tuiles de l'entreprise d'Elon Musk devrait être présentée cet après-midi.Depuis la réunion annuelle des actionnaires de Tesla, qui a eu lieu en juin, cette troisième édition des tuiles solaires de la marque n'est plus un secret.À en croire l'annonce d'Elon Musk, cette nouvelle version voit sa performance accrue et s'alignerait sur les prix «» des tuiles traditionnelles. En effet, le coût de ses tuiles solaire serait à égalité avec celui des tuiles standard... Une fois les économies sur le long terme prises en compte !La version 3.0 a d'ores et déjà été mise à l'essai, elle est désormais sur le point d'être proposée à la vente auprès du grand public. Il ne reste donc plus qu'à attendre la présentation officielle pour en savoir un peu plus sur ces tuiles et leur déploiement. Une chose est sûre : cela confirme la volonté de la marque d'investir dans le secteur des énergies renouvelables, comme annoncé lors de la réunion des résultats financiers.