Elon Musk présente les nouvelles tuiles solaires de toit Tesla au prix sacrifié

Proposer un équipement solaire digne de l'image de Tesla

En France, pas de livraison avant 2020 !

Lesseraient, selon le PDG de la marque, plus design que les toits « laids » actuels.Tesla termine actuellement la. Les premières avaient été lancées en 2017 et devaient être produites et installées en 2018, avant que leur production de masse ne soit finalement repoussée à 2019.Seuls, dont la pose est longue. Effectivement, celle-ci prend environ deux semaines quand une installation classique se fait généralement entre cinq et sept jours.Si l'un des enjeux du report de la production à grande échelle était depour accélérer le déploiement, il était également nécessaire, selon Elon Musk, de revoir les tuiles afin qu'elle dure au moins 30 ans, soit aussi longtemps que les tuiles traditionnelles.Par ailleurs, au-delà de ces enjeux, le PDG a tenu à préciser qu'il souhaite, et toujours une tuile «».Et il vous faudra débourser pas moins depour réserver vos tuiles Tesla. Ce montant reste remboursable, sans délai, dès lors que vous souhaitez vous rétracter au cours du processus de commande.Quant aux prix, rien n'est communiqué sur le site en français, mais vous trouverez de précieuses informations du côté des Américains. Ainsi,, soit un peu plus de 22 000 euros.Il n'est cependant pas précisé si l'installation est comprise dans le prix. Et une chose est sûre : c'est sur le long terme que vous pourrez faire des économies.Si toutefois, vous songez à faire refaire votre toit, l'offre de Tesla peut être intéressante, d'autant plus que vous aurez le choix entre quatre types de tuiles différentes : lisse, texturé, ardoise ou encore toscane. Voilà de quoi embellir votre toit au moins pour les trente prochaines années.