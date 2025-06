Squeak

Dans ce genre de réunions, c’est du blabla mais aucune action concrète ou des actions repoussées maintes fois par intérêts économiques et autres pressions (pétrole, industries, politiques…). Tout comme les COP sur le climat, ça fait des années qu’ils se réunissent mais rien n’en ressort. N’en déplaise pourtant à beaucoup de monde, il faut des actions et décisions fortes si on veut faire progresser les choses. Un simple exemple parmi tant d’autres : se dire « Les gros navires de croisière à moteurs polluants, c’est fini ». pas en 2030, ni 2050, ou d’ici 2100 pour retarder encore mais MAINTENANT! Explorer d’autres moyens plus propres pour le transport maritime (projets de voiliers gros porteurs) et plein d’autres choses. Nous n’avons pas de planète B et il serait bon de s’en rappeler parfois.