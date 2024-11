Les océans suffoquent. Selon Aurélien Paulmier, biogéochimiste à l'Institut de recherche et de développement (IRD), depuis les années 1960, le nombre de zones mortes, soit sans oxygène, a été multiplié par quatre au large des côtes, et par dix dans les espaces côtiers. La mer Baltique figure parmi les cas les plus préoccupants de cette désoxygénation galopante.

Mais plutôt que de s'attaquer aux causes — la pollution et le réchauffement climatique — une entreprise française préfère miser sur un remède technologique. Lhyfe, spécialiste de l'hydrogène vert, s'est associée à Flexens et à l'Université de Stockholm pour tester l'injection d'oxygène pur dans les profondeurs marines.

Une solution qui rappelle les systèmes d'oxygénation des aquariums, mais à l'échelle d'une mer entière. Le projet, baptisé BOxHy, a déjà reçu l'approbation des Nations Unies.