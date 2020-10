Des chercheurs ont synthétisé de l'hydrogène à partir d'eau de mer

Bruce Logan, professeur d'ingénierie environnementale et professeur à l'Université de Pennsylvanie, résume : « L'hydrogène est un excellent carburant, mais il faut le fabriquer. La seule façon durable de le faire est d'utiliser des énergies renouvelables et de les produire à partir de l'eau. Vous devez également utiliser l'eau que les gens ne veulent pas utiliser pour d'autres choses, et ce serait l'eau de mer. Ainsi, le saint graal de la production d'hydrogène serait de combiner l'eau de mer et l'énergie éolienne et solaire que l'on trouve dans les environnements côtiers et offshore ».