Si l'on veut pouvoir réduire le taux de CO2 dans l’atmosphère afin de combattre les effets du dérèglement climatique, il est nécessaire que les plus gros pollueurs de la planète cherchent à limiter leur impact sur l'environnement. Et dans ce domaine, les pays les plus importants sont, comme on s'en doute, les deux premières économies mondiales : les États-Unis et la Chine. Et si dans ce domaine, avec l'élection de Donald Trump, on peut s'attendre à ce que les USA ne multiplient pas les actions écologiques, la Chine elle de son côté se dote d'outils pour baisser fortement ses rejets en dioxyde de carbone.