Bonus écologique : cette nouvelle méthode de calcul qui condamne les voitures chinoises

Le calcul du bonus écologique est attendu pour le mois de janvier prochain. Comme nous l'avions décrypté, celui-ci change radicalement de méthodologie et ne se contentera plus des émissions directes de gaz à effet de serre par le véhicule en utilisation. Il englobera également son empreinte environnementale globale, depuis la production jusqu'à sa fin de vie. Ce revirement risque de mettre des bâtons dans les roues de la concurrence chinoise, et la dynamique du marché automobile électrique sera certainement un peu bousculée par ce changement.