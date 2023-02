Chasser le CO2 dans l'océan plutôt que dans l'air, une solution pour lutter contre le changement climatique ?

Alors que le dioxyde de carbone continue de s'accumuler dans l'atmosphère terrestre, les chercheurs et les industriels ont passé des années à chercher des moyens de le retirer efficacement de l'air. Cependant, les océans sont les plus importants capteurs de CO 2 présent dans l'air, absorbant de 30 à 40 % de l'ensemble du gaz produit par les activités humaines. Ce procédé naturel a toutefois un impact significatif sur les écosystèmes marins, car il acidifie de plus en plus l'eau de mer.