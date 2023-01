Une start-up controversée crée des nuages artificiels pour limiter le réchauffement climatique

L'idée n'est pas nouvelle. Elle n'est pas non plus complexe d'un point de vue technique et d'autres s'y sont déjà essayés. La libération de dioxyde de soufre dans l'air est la méthode la plus populaire lorsqu'on évoque la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'ensemble des techniques visant à modifier ou manipuler le climat.

Elle fait toutefois face à de très vives controverses. Pour Luke Iseman, cofondateur et P.-D.G. de Make Sunsets, il s'agit en partie d'un acte militant, souhaitant que sa start-up alimente un débat public sur la géo-ingénierie et que les expériences scientifiques sur le terrain, qui ont jusque-là rencontré de solides obstacles, puissent avancer.

Au-delà de la question morale de la manipulation climatique, les scientifiques craignent notamment que l'ajout de particules soufrées à l'atmosphère ne mette à mal la couche d'ozone ou ne modifie le cycle des moussons. Par ailleurs, la question du CO 2 ne se limite pas au simple réchauffement : elle concerne aussi l'acidification des océans, par exemple.

Sur son site, Make Sunsets se dit pleinement consciente des critiques que l'enseigne suscite. Dans sa FAQ, lorsqu'on lui demande « Je voudrais que vous arrêtiez votre activité », elle répond : « Et nous voudrions un avenir équitable, avec de l'air respirable, pour les générations à venir. Convainquez-nous qu'il existe un moyen plus pratique de gagner du temps pour y arriver et nous nous arrêterons ».