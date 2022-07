Pour des chercheurs du MIT, il faut se préoccuper de l'impact environnemental du tourisme spatial

Les scientifiques ont utilisé les données d'un échantillon de 103 fusées ainsi que les projections de Virgin Galactic, SpaceX et Blue Origin, trois entreprises qui cherchent à développer le tourisme dans l'espace. Les résultats montrent qu'après trois ans de tourisme spatial, la valeur d'irradiance (l'éclairement énergétique notamment responsable du réchauffement climatique) aura doublé simplement à cause de la consommation en kérosène de SpaceX et des carburants de Virgin Galactic.

Pour l'instant, l'impact des navettes spatiales sur la couche d'ozone est limité, car peu de fusées traversent régulièrement la stratosphère. Cependant, les déchets de particules de suie que causerait le tourisme spatial viendraient menacer la restauration de la couche d'ozone. Dans un scénario où des navettes seraient lancées quotidiennement, ou même seulement une fois par semaine, tout le travail du Protocole de Montréal serait annihilé rapidement. Signé en 1987, celui-ci a imposé aux pays signataires de réduire considérablement l'utilisation de produits nocifs pour la couche d'ozone, aussi appelés « ODC » (ozone-depleting chemicals). Ainsi, les scientifiques implorent d'ores et déjà les politiques de réguler sévèrement l'industrie du tourisme spatial.