Bientôt des publicités tournées depuis l’espace

En plus d’être bientôt le lieu de tournage d’une campagne publicitaire, la station spatiale internationale accueillera, dès novembre, de petits objets souvenirs, envoyés dans l’espace pour être revendus à leur retour sur Terre. Des marque-pages, des auto-collants, des écussons et autres babioles du même type embarqueront bientôt pour une destination hors du commun pour ensuite être proposés à la vente à des prix pouvant grimper jusqu’à 399 euros… Oui, il faut ce qu’il faut pour s'offrir un objet qui a côtoyé les étoiles.

Pour la NASA, l’objectif est de trouver de l’argent pour financer la recherche. Un membre de l’agence spatiale américaine a ainsi expliqué au New Scientist que cette dernière allait « régulièrement ajuster les prix afin

de couvrir, à terme, l’ensemble de ses frais ».

Enfin, la NASA s’ouvre au business du divertissement en devenant la toile de fond du prochain film réalisé par Doug Liman. L’acteur Tom Cruise a ainsi reçu l’accord de l’agence spatiale et rejoindra l’ISS en octobre 2021 pour un tournage de haut vol aux côtés de Liman et du pilote Michael Lopez-Alegria. En outre, il y a quelques jours nous apprenions qu'une société de production américaine prévoyait d'envoyer le gagnant d'une émission de télé-réalité dans l'espace…

Cette ouverture à des financements de divers horizons - en plus de rendre toujours plus populaires les missions spatiales américaines et de donner le sentiment au public que la conquête de l’espace les concerne directement – reste une stratégie financière avant tout, visant donc à fournir des moyens supplémentaires, pour la recherche spatiale.