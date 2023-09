Doit-on exploiter les océans pour lutter contre le changement climatique ? Les scientifiques ouvrent la voie

Le dioxyde de carbone, ou CO 2 , voilà l'ennemi ! Pour réduire au maximum l'impact de l'activité humaine sur le climat, il faut réduire le plus possible les rejets de cette molécule dans l'atmosphère, selon les scientifiques. Et si ce n'était pas possible, alors il serait peut-être nécessaire de le stocker, même si cette méthode laisse certains sceptiques. Jusque-là, les solutions de ce genre privilégiaient l'enfouissement de caisses pleines de CO 2 .

Mais il pourrait y avoir un terrain beaucoup plus spacieux pour de tels dépôts : l'océan. C'est avis de quelque 200 scientifiques, qui viennent de signer une lettre dans laquelle ils appellent à mener des essais sur le rejet de dioxyde de carbone directement dans les eaux afin de voir si une telle entreprise pouvait entraîner des problèmes pour la vie marine.