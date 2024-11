L'histoire commence lors d'une série d'expériences menées dans la zone Clarion-Clipperton, une vaste plaine sous-marine située entre Hawaï et le Mexique. Les chercheurs, qui étudiaient initialement la consommation d'oxygène dans les sédiments marins, ont observé un phénomène déconcertant : au lieu de diminuer, les taux d'oxygène augmentaient à mesure qu'ils cherchaient dans les profondeurs.

Cette production mystérieuse d'oxygène serait liée à la présence de nodules polymétalliques, des concentrés minéraux riches en métaux précieux comme le lithium, le cobalt et le cuivre. Ces formations géologiques agiraient comme des cellules d'électrolyse naturelles, capables de décomposer l'eau en hydrogène et oxygène grâce aux courants électriques qu'elles génèrent. La quantité d'oxygène produite varierait selon le nombre de nodules présents et leur densité.