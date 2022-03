L'ESA charge Thalès de produire de l'oxygène sur la Lune

Trois conceptions différentes étaient en compétition, et la direction de la section « Exploration humaine et robotisée » de l'ESA a dû trancher, après une analyse détaillée en 2021. C'est l'équipe industrielle dirigée par Thalès (avec AVS, Metalysis, Open University et Redwire Space Europe) qui remporte le droit de construire un démonstrateur qui, un jour, sera embarqué vers la surface lunaire pour y produire de l'oxygène . Le concept est issu d'une observation des échantillons ramenés précédemment des missions sur notre satellite naturel : 40 à 45 % de la masse de la poussière lunaire, son élément le plus abondant, est l'oxygène. Évidemment, les atomes O y forment des liaisons moléculaires sous formes de minéraux (oxydes) ou de verre, aussi il est impossible de l'exploiter directement : il faut un procédé d'extraction/raffinage.