Le rover Perseverance a synthétisé de l'oxygène sur Mars

Situé à l’avant droit de Perseverance, Moxie se comporte un peu comme une plante. Il « respire » l’air ambiant de Mars, composé à 96 % de CO 2 , et utilise ensuite un procédé électrique et chimique pour scinder les molécules de CO 2 aspirées . C'est ce qui lui permet de produire de l’oxygène d’un coté et du monoxyde de carbone de l’autre.