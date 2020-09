Découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus : de potentielles traces de vie ?

À ceci près que la phosphine n'existe à l'état naturel et dans des proportions significatives que dans deux cas très particuliers. Le premier, on l'a découvert dans les années 1970, au sein des géantes gazeuses Jupiter et Saturne, sous des pressions et des températures incroyablement élevées. Le second, sur Terre, le gaz étant alors produit par des organismes (bactéries et microbes) dits anaérobies, c'est-à-dire n'ayant pas besoin d'oxygène pour vivre, depuis les intestins de certains mammifères, comme le blaireau ou le pingouin, des marais toxiques, des lacs de saumure, etc.