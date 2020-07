Des dizaines de volcans actifs observés sur Vénus

Pour en apprendre davantage, d’autres missions seront nécessaires. Plusieurs sont au programme : notamment le projet EnVision de l’Agence spatiale européenne, prévu pour 2032. Du côté américain, la NASA a deux projets ciblant Vénus : DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) et VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy).