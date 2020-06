La NASA envisage d'explorer Triton, la plus grande lune de Neptune

Il y a d'abord un « créneau » pour utiliser l'assistance gravitationnelle de Jupiter et gagner une vitesse phénoménale afin de réduire le temps de trajet vers Neptune. Et ensuite, un compte à rebours un peu particulier : à cause de son orbite inclinée et de très longues saisons, une sonde aurait environ jusqu'à 2040 pour survoler Triton et tenter d'y apercevoir les geysers identifiés par Voyager 2 en 1989. Attendons plus longtemps, et ils seront dans l'ombre… Pendant un siècle.