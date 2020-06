SKA : la construction du plus grand télescope du monde va débuter l'an prochain en Australie

L’immense champ de vision et la technologie de pointe du SKA nous mèneront probablement à des découvertes exceptionnelles concernant l’univers et ses prémices : nous pourrions en découvrir davantage quant ses origines et ses composantes. L’instrument devrait atteindre ses capacités maximales dans les années 2030, et sera alors le radiotélescope le plus puissant jamais construit par l'humain.