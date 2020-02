La NASA offre 30 000 dollars à ceux qui l'aideront à concevoir le rover destiné à Venus.

L'illustration d'un concept de rover à éolienne prévu pour Vénus © NASA/JPL-Caltech

Voyage en enfer

Explorer sans électronique

Pour les personnes dont les projets auront été retenus, la NASA a prévu 30 000 dollars de récompenses : 15 000 dollars pour le premier, 10 000 pour le second et 5 000 pour le troisième.Sur la page de l'appel à candidature, le ton est donné : «». On l'aura compris : ce monde, c'est Vénus, un endroit où la température à la surface dépasse les 450°C et où la pression est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Si les vents y sont faibles (entre 0,3 et 1,3 mètre par seconde), la pression extrême les fait ressembler à de violentes bourrasques sur Terre.Pourtant, la NASA entend bien explorer cet environnement qu'elle décrit comme «». Pour cela, elle veut utiliser un concept de rover baptisé AREE ). Le " target="_blank">concours qui vient d'être lancé ne vise pas à concevoir l'ensemble de ce rover, mais uniquement un système de capteurs et d'évitement d'obstacles qui devra l'accompagner sur Vénus. Celui-ci devra être en mesure de résister à son environnement.Dans son communiqué, l'agence insiste sur la complexité de la tâche : «». La dernière en date est celle de la sonde soviétique Vega 2, en 1985. Pour la NASA, la principale difficulté sera la température. L'électronique actuelle ne tenant pas au-delà des 250°C, l'idéal serait de concevoir un système de capteurs qui ne repose pas sur l'électronique.L'exploration de Vénus est importante. Pour Jonathan Sauder, ingénieur principal en mécatronique au JPL et chercheur principal de l'AREE, «».C'est pourquoi l'agence est à la recherche d'idées. Ryon Stewart, le coordinateur du concours a déclaré : «». Les propositions doivent être déposées avant le 29 mai prochain.