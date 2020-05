Comprendre les tempêtes de Jupiter grâce à une impressionnante image infrarouge

Les trois instruments sont complémentaires et offrent aux chercheurs de nouvelles clés pour comprendre la planète. Tandis que la sonde Juno détecte les signaux radio émis par cette dernière, le télescope spatial Hubble en capture des images en lumière visible et en ultraviolets. Enfin, l’observatoire Gemini de Hawaii fournit des visuels infrarouges de l’astre.

C’est à ce dernier que nous devons l’impressionnante image de Jupiter en infrarouge, qui est en fait une compilation de dizaines d’images, comme l’expliquent les chercheurs dans une étude parue dans The Astrophysical Journal Supplement Series. Il s’agit de l’une des images les plus nettes de la planète capturées depuis le sol terrestre : elle a été réalisée grâce à une technique baptisée « lucky imaging », consistant à éviter les perturbations visuelles que peut causer l’atmosphère terrestre.

En plus de cette image d’une netteté rare, les scientifiques ont désormais un aperçu bien plus poussé des mécanismes météorologiques de la plus grande planète du Système solaire, et notamment de ses orages. Il faut savoir que sur Jupiter, les éclairs atteignent une altitude cinq fois plus haute que sur Terre - soit environ 64 kilomètres de hauteur. Ils sont par ailleurs trois fois plus puissants que ceux de notre planète.