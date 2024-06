Des volcans actifs sur Vénus ? Il y en avait plusieurs... dans les années 90 !

En octobre de cette année, la NASA fêtera les 30 ans de la fin de la mission vénusienne de la sonde Magellan. Grâce à ses relevés radars d'une précision inédite pour l'époque, elle avait permis de lever le voile sur la géographie de la « planète-enfer », puisqu'à cause de ses multiples couches de nuages denses, on ne peut pas utiliser les capteurs optiques traditionnels.

Les données ont depuis été stockées et numérisées, mais elles font toujours référence. Et après la découverte d'une activité volcanique lors d'une étude en 2023, une équipe italienne a publié à son tour un article dans Nature Astronomy en ce mois de mai pour montrer ses résultats, prouvant l'existence de deux volcans actifs supplémentaires, Sif Mons et Eistla Regio. Ces sites étaient déjà identifiés comme disposant de coulées de lave, mais l'équipe a démontré qu'ils ont changé entre 1990 et 1992, entre les prises de données, apportant de nouvelles preuves.