L'ESA donne le feu vert pour la mission EnVision, qui va partir déchiffrer Vénus en 2031

Pour son objectif scientifique, sa raison d'être, EnVision cherche à répondre à une question : quand et comment Vénus est-elle devenue aussi inhospitalière ? Avec sa température de surface de 464°C en moyenne, c'est une pyrolyse tous les jours (et un jour dure 355 jours terrestres sur place...), le tout avec une atmosphère particulièrement dense au niveau du sol (90 bars) et des nuages à haute teneur en acide sulfurique. Pourtant, sur le papier, Vénus est en quelque sorte une voisine de la Terre, avec une masse et une taille comparable. Ainsi, EnVision devra révéler comment les volcans, la tectonique des plaques et les astéroïdes ont rendu cette planète telle qu'elle est, et si elle est encore géologiquement active.