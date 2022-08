Rocket Lab prépare la première mission d'exploration privée vers Vénus

Richard French, responsable stratégie chez Rocket Lab, explique l'attrait de l'entreprise pour Vénus :

« Ce qui nous attire avec Vénus, c’est que jusqu’à récemment, elle n’a pas reçu énormément d’attention en termes de nouvelles missions, et en particulier pour les mesures atmosphériques directes. Avec les missions de la NASA VERITAS et DAVINCI+, il y a un focus particulier, mais ces deux missions ne partiront pas avant la fin de la décennie, et nous espérons augmenter le rythme des découvertes en partant beaucoup plus tôt. »