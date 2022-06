La petite sonde Capstone de la NASA décolle vers la Lune !

La mission CAPSTONE, qui restera sur son orbite particulière entre six mois et un an, sert à valider les modèles physiques pour la future station lunaire internationale développée sous l'égide de la NASA (la Lunar Gateway).

Développée sur le modèle CubeSat (un « 12U » de 40 x 30 cm), la sonde a tout les éléments nécessaires pour une mission classique, en plus petit : panneaux solaires, antennes, propulsion… Au cours de son aventure, elle testera aussi différents modes de communication avec les stations du « Deep Space Network » de la NASA ainsi que la précision d'un positionnement relatif, en validant sa référence par la position d'une autre sonde de la NASA, elle aussi autour de la Lune (et depuis plus d'une décennie), Lunar Reconnaissance Orbiter. Mais patience, pour ça, il faudra déjà franchir les premières étapes de la mission.