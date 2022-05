Rocket Lab récupère sa fusée en l'air par hélicoptère… puis la lâche !

Lors de la séparation des deux premiers étages, la fusée filait déjà à plus de 7 500 km/h et dépassait les 75 km d'altitude. Le premier étage a donc commencé sa course contrôlée pour être récupéré par… une grande parabole au-delà des 100 km d'altitude ! Puis ce fut l'accélération avant d'être freiné par « le mur », les couches les plus denses de l'atmosphère, qui génèrent un plasma chaud (et potentiellement destructeur) autour de l'étage. Ce dernier a ensuite ouvert son parachute avec succès.

Des étapes mûrement réfléchies et déjà répétées par Rocket Lab ces trois dernières années… Mais ce qui suivait était une nouveauté. Un grand hélicoptère Sikorsky S-92 était sur zone, et dès que son pilote a repéré l'étage, une course contre la montre s'est engagée. Objectif : accrocher le filin de récupération au parachute d'Electron et capturer l'étage, pour le déposer ensuite sur le pont d'un bateau avec l'hélicoptère.