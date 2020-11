Rocket Lab réussit à récupérer un étage de fusée en mer, et se prépare pour la réutilisation

Ceux et celles qui pensaient que Rocket Lab lèverait le pied de l'accélérateur suite à son échec au mois de juillet (vol Electron n°13) n'auraient pas imaginé assister à une telle fin d'année !

2020 n'a pas été facile pour Rocket Lab, entre cet échec, les restrictions dues à la crise COVID-19, les soucis de transport vers la Nouvelle-Zélande et la NASA qui prend des mois de retard pour certifier le système de sauvegarde en vol de leur pas de tir en Virginie… Mais tout ça n'a pas empêché les équipes de poursuivre leurs efforts de récupération du premier étage, entamés l'année dernière avec le décollage numéro 10.

Ce 20 novembre à 03h20 (Paris), Electron a décollé pour son 16ème vol emportant 30 satellites et un gnome. Et en plus de la réussite de la mission en orbite basse, les équipes ont eu la joie de pouvoir récupérer le premier étage du lanceur avec ses neuf moteurs Rutherford.