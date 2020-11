Gabe Newell va envoyer un nain de jardin en orbite (pour une bonne cause)

Au mois de mars, Gabe Newell se trouvait en vacances en Nouvelle-Zélande après la sortie de Half-Life : Alyx et alors que l'épidémie de COVID-19 se révélait globale. Le pays insulaire a instauré rapidement des règles drastiques pour l'entrée sur son territoire et des mesures, très suivies, pour détecter et bloquer la transmission du virus.

Le milliardaire avait alors 48 heures pour rester ou évacuer le pays… Et il est toujours sur place. Se revendiquant lui-même comme un « réfugié », il s'emploie depuis le milieu de l'été à remercier le pays qui l'accueille, ses communautés, ses dirigeants et ses entreprises. En août, il a organisé un concert gratuit, et cet automne, il est passé à la vitesse supérieure. Dans un style excentrique unique, il va donc envoyer un nain de jardin (le célèbre Gnome Chompski, que l'on retrouve en clin d'œil dans plusieurs jeux de Valve) en orbite… Pour la bonne cause.