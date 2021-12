Sonde LRO : la Lune en haute définition

Malgré des milliers de clichés saisissants, LRO est le plus souvent citée aujourd'hui comme celle qui a permis de redécouvrir les sites d'atterrissage des missions Apollo. Non qu'ils fussent perdus, mais entre 1972 et 2009, les différents orbiteurs étaient mal équipés pour observer des détails aussi fins que ceux qui apparaissent sur les clichés de l'appareil LROC. Tous les sites ont été photographiés, et l'on y observe (au grand dam des conspirationnistes qui se voient obligés d'aller toujours plus loin dans le farfelu pour l'expliquer) les différents éléments des missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17, avec le bas des modules lunaires restés sur place, et pour les trois dernières, les traces et les restes des jeeps lunaires, figées pour l'éternité après leurs exploits. Plus fin encore (et moins clair,) on discerne quelques drapeaux toujours en place. D'autres n'ont pas tenu : celui d'Apollo 11 par exemple, était trop près du LEM et a sans doute été renversé lors du départ.