L'orbiteur LRO de la NASA cherche désespérément Vikram, l’atterrisseur lunaire Indien

La disparition de Vikram : rappel des faits

La NASA scrute les lieux du crash

Source : Cnet

Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) scrute la Lune à la recherche de Vikram, sans succès.Pour rappel, la sonde spatiale indienne Chandrayaan-2 avait réussi, précisément quatre semaines après son lancement du pas de tir de Sriharikota, dans le sud du pays, à entrer dans l'orbite lunaire au début du mois de septembre.Quatre manœuvres tout aussi complexes devaient être effectuées pour que l'atterrisseur, dénommé Vikram, vienne ensuite déposer le rover Pragyam sur l'astre. Celui-ci avait pour mission d'étudier le pôle sud de la Lune.Mais Vikram n'a pas réussi à atteindre cette zone du satellite . Les scientifiques ont perdu le contact alors qu'il se trouvait à 2,1 km de la surface de la Lune et celui-ci a, depuis, disparu.Quelques jours après le crash de Vikram, mi-septembre, l'ISRO avait pourtant annoncé avoir localisé son atterrisseur. Il semble que l'agence spatiale (et les médias) soit allée un peu vite en besogne : l'ISRO en effet « simplement » réussi à localiser l'aire géographique où s'était déroulé le crash.Depuis, la NASA a envoyé le Lunar Reconnaissance Orbiter pour retrouver Vikram. Selon les premiers rapports dévoilés par la NASA ce vendredi, la mission est pour le moment infructueuse. En cause : un manque de luminosité ne permettant pas au LRO d'obtenir une image précise de cette zone d'environ 150 kilomètres. LRO devrait passer au dessus du site en octobre pour chercher à nouveau l'atterrisseur.