Pour cette étude, les chercheurs ont rassemblé un corpus de 1 499 supernovas observées depuis le sol et de 874 autres repérées par le télescope spatial Hubble. L’ensemble couvre une période de 10 milliards d’années, soit une grande partie de l’histoire de l’Univers. Ces données ont ensuite été combinées à d’autres mesures précises de la structure du cosmos. Le but est de comparer ce que l’on observe et ce que prédisent les modèles issus de la relativité générale.

Problème : les observations s’écartent légèrement des prédictions, et pas dans le sens attendu. L’accélération de l’expansion ne saute pas aux yeux. « Nous ne pouvons pas dire avec certitude que l’Univers est en expansion accélérée », explique Dillon Brout, chercheur à l’université de Boston et membre du Dark Energy Survey. Même prudence du côté de Daniel Scolnic (Université Duke) et Mathew Smith (Université de Southampton), qui ont participé à l’étude. Tous insistent sur l’ampleur du travail réalisé, mais aussi sur le fait que cette divergence mérite d’être examinée sans tirer de conclusion hâtive.

Le physicien Saul Perlmutter, colauréat du Nobel en 2011 pour la découverte de cette accélération, a aussi commenté les résultats. Il parle d’une recherche « excitante », mais note que l’écart avec le modèle standard reste très léger. D’autres chercheurs, comme Éric Linder (Berkeley Lab) ou Adam Riess (Université Johns Hopkins), restent eux aussi attentifs, sans écarter la possibilité d’un simple biais statistique.