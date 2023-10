La Voie lactée pèse beaucoup moins que prévu, c'est grave docteur ?

Une équipe internationale, conduite par des astronomes de l'Observatoire de Paris et du CNRS, a pu, avec les données du plus récent catalogue de Gaia, réévaluer la masse totale de la Voie lactée à environ 2,06 x 1011 masses solaires. L'estimation précédente était au moins 5 à 6 fois plus élevée, ce qui signifie que la fraction de masse occupée par la matière noire était amplement surévaluée. Elle ne serait plus que d'environ deux fois celle de la matière ordinaire, c'est-à-dire les systèmes stellaires et les gaz. Une véritable petite révolution pour la cosmologie, qui aura peut-être des implications sur notre compréhension de l'univers et son évolution…